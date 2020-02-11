https://static.news.ru/photo/728ed798-4cbf-11ea-ad75-fa163e074e61_660.jpg Фото: Passaro/Fotogramma/Ropi/Global Look Press

Экологи изучили состояние атмосферы в 400 крупнейших городах планеты и доказали, что озоновое загрязнение воздуха уносит около 13 тысяч жизней ежегодно. По современной оценке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), подобные проблемы становятся причиной смерти 7 млн граждан.

Некоторые учёные считают, реальная статистика может быть ещё плачевней. Вдобавок пока специалисты не достигли консенсуса по тому, какие виды загрязнителей воздуха наиболее опасны для здоровья людей и домашних животных, пишет журнал BMJ.

Загрязнение воздуха по своему негативному воздействию на организм человека сопоставимо с вредом от курения, а в ряде случаев даже превосходит его. Об этом заявила группа учёных-медиков, которая провела соответствующие исследования.

Как следует из данных Всемирной организации здравоохранения, примерно 80% жителей больших городов дышат воздухом, в котором концентрация вредных веществ превышает допустимые нормы. В результате срок жизни людей в мегаполисах сокращается в среднем на 10–12 лет.

Ранее NEWS.ru писал, что Минздрав назвал самую распространённую причину естественной смерти в России. Большинство людей, как оказалось, умирает от болезней системы кровообращения.