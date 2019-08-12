Следы самого древнего человеческого поселения, построенного в горах, обнаружены в Восточной Африке. Скальное укрытие Финча-Хабера находится на высоте 4 тысячи м в южной части Эфиопии.
Его выявила международная группа учёных. Согласно их данным, возраст находки составляет 45 тысяч лет, сообщает издание
Прежде считалось, что высокогорные поселения появились во время голоцена, периода который начался примерно 11,7 тысячи лет назад.
В Эфиопии исследователи нашли каменные артефакты и фрагменты керамики, стеклянные бусины и отходы жизнедеятельности человека.
Ранее News.ru сообщал, что археологи Сибирского федерального университета обнаружили могильник V века нашей эры в Богучанском районе Красноярского края. Более ранних подобных находок в низовьях Ангары не было. Исследователи заявили об обнаружении почти двух тысяч разнообразных предметов. Среди них оказались наконечники стрел, железные ножи, пряжки и части поясных наборов, черепки керамической посуды, а также стеклянные и каменные бусы.