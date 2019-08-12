https://static.news.ru/photo/d225da68-bd85-11e9-bc31-fa163e074e61_660.jpg Фото: Guenter Fischer/imageBROKER.com/Global Look Press

Следы самого древнего человеческого поселения, построенного в горах, обнаружены в Восточной Африке. Скальное укрытие Финча-Хабера находится на высоте 4 тысячи м в южной части Эфиопии.

Его выявила международная группа учёных. Согласно их данным, возраст находки составляет 45 тысяч лет, сообщает издание Science Alert .

Прежде считалось, что высокогорные поселения появились во время голоцена, периода который начался примерно 11,7 тысячи лет назад.

В Эфиопии исследователи нашли каменные артефакты и фрагменты керамики, стеклянные бусины и отходы жизнедеятельности человека.

Ранее News.ru сообщал, что археологи Сибирского федерального университета обнаружили могильник V века нашей эры в Богучанском районе Красноярского края. Более ранних подобных находок в низовьях Ангары не было. Исследователи заявили об обнаружении почти двух тысяч разнообразных предметов. Среди них оказались наконечники стрел, железные ножи, пряжки и части поясных наборов, черепки керамической посуды, а также стеклянные и каменные бусы.