Вакцина от коронавируса для животных появится в России

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Федеральный центр охраны здоровья животных планирует в 2021 году разработать семь новых вакцин для животных. Препараты будут предназначены для профилактики вирусных и бактериальных болезней.

Среди инфекций, с которыми будут бороться специалисты, значится и коронавирус COVID-19 у плотоядных животных. Предполагается, что инактивированная сорбированная вакцина «Карнивак-Ков» будет готова к концу января, передаёт ТАСС со ссылкой на издание Россельхознадзора «Ветеринария и жизнь».

В 2020 году специалисты разработали тест-систему для выявления возбудителя COVID-19 у животных. Эта методика подошла и для определения следов коронавируса на объектах внешней среды — например, на упаковке с продуктами.

Ещё один актуальный для ветеринарного рынка препарат — живая вакцина «Ферарабивак» против бешенства диких плотоядных животных. В планах службы создание и других препаратов — против ньюкаслской болезни, инфекционного ринита кур, против чумы свиней и ряда других.

В общей сложности предполагается выпуск около трёх миллиардов доз вакцин.

Эти планы — ответ на засилье рынка ветеринарных препаратов импортными производителями, отмечает издание Россельхознадзора.

Ранее NEWS.ru писал, что сейчас проходит третий этап испытаний вакцины от COVID-19 для животных. Её тестируют на норках, кошках и грызунах.