В России создают вакцину от COVID-19 для животных

https://static.news.ru/photo/26d70fb8-3bb2-11eb-8a08-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская вакцина от COVID-19 для животных будет готова в конце января 2021 года. Об этом сообщил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.

Вакцина против COVID-19 для животных будет готова в конце января 2021 года, — цитирует его ТАСС.

Данкверт добавил, что потребуется также время на регистрацию. При этом ведомство уже готово к производству в больших количествах этого иммунобиологического препарата для животных. По его словам, в ведомство уже поступили неофициальные запросы из США, Евросоюза, Бразилии и Сингапура на приобретение вакцины.

Глава Россельхознадзора рассказал, что сейчас проходит третий этап испытаний этой вакцины. Её испытывают на норках, кошках и грызунах.

Он отметил что куньи (норки и хорьки) наиболее восприимчивы к новому вирусу и могут заражать им друг друга, поэтому вакцина создаётся в первую очередь для них. По данным Россельхознадзора, в российских звероводческих хозяйствах содержится 97,2 тысячи норок, 50,9 тысячи соболей и 6,9 тысячи хорьков.

Ранее датские власти приняли решение уничтожить всех норок на зверофермах страны для предотвращения распространения болезни. Таким образом, должно было погибнуть около 17 млн животных. Однако позже правительство извинилось перед заводчиками норок за скоропалительное решение. Выяснилось, что у властей не было юридических оснований для такого требования.

Как сообщал NEWS.ru, ранее профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова заявила, что штамм коронавируса, взятый у заразившихся в Дании норок, отличается от изначального на четыре мутации, из-за чего он получил новые свойства.