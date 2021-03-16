Боль в лопатке может оказаться симптомом рака печени

https://static.news.ru/photo/9eac7b20-2521-11ea-bffd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Боль в районе правой лопатки может оказаться одним из симптомов рака печени. Об этом сообщает издание Express со ссылкой на данные британских врачей.

Данный симптом может быть обусловлен тем, что метастазы или сама опухоль раздражают нервы, которые сигнализируют о боли от лопатки. При этом на самом деле неприятное ощущение концентрируется в печени, как отмечают специалисты, боль появляется в правом плече, а в некоторых случаях — по всей спине.

Также признаками рака печени могут являться жёлтый цвет кожи, отсутствие аппетита, тёмная или, наоборот, чрезмерно бледная моча, отёки живота, тошнота, рвота.

Среди факторов риска развития рака печени медики называют избыточный вес, злоупотребление алкоголем, диабет и генетическую предрасположенность.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников сообщил, что избыток кальция в организме человека может свидетельствовать об онкологическом заболевании. Об этом писал NEWS.ru.