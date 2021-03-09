Ближайшего родственника SARS-CoV-2 нашли на юге КНР среди летучих мышей

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Благодаря анализу биологических жидкостей 23 видов летучих мышей из провинции Юньнань (КНР) учёные обнаружили четырёх близких родственников коронавируса нового типа SARS-CoV-2. Один из них, RpYN06, по структуре генома почти идентичен SARS-CoV-2.

Специалисты пока не смогли точно сказать, где и когда появился SARS-CoV-2, а также какие животные стали его промежуточными носителями. Предок SARS-CoV-2, возможно, начал распространяться среди летучих мышей Восточной Азии ещё в середине XX столетия, что усложнило и без того непростые условия изучения эволюции инфекции, ведь в регионе обитают очень много разновидностей рукокрылых, а их популяции переносят разные вирусы, передаёт портал bioRxiv.

Биологи исследовали свыше 400 образцов биологических жидкостей летучих мышей. Материал собирали с мая 2019-го по ноябрь 2020-го в провинции Юньнань — вероятной «родине» COVID-19. Эксперты искали обрывки РНК вирусов и пытались расшифровать их частичные или полные геномы. Следы коронавирусов выявили в 40% образцов. Среди них оказались и бетакоронавирусы, к которым относится SARS-CoV-2, и альфакоронавирусы. В число последних входят возбудители простуды, гастроэнтерита и различных болезней кошек и собак.

Накануне группа экспертов Всемирной организации здравоохранения не станет публиковать промежуточный доклад по итогам своего посещения китайского города Ухань. Там специалисты пытались установить возможные источники возникновения эпидемии COVID-19. Исследователи прибыли в Ухань 14 января. Среди экспертов были представители России, Австралии, Дании, Германии, Кении, Японии, Нидерландов, Катара, Судана, Великобритании, США и Вьетнама. После 14-дневного карантина прибывшие посетили Уханьский институт вирусологии, лабораторию городского Центра по контролю и профилактике заболеваний и закрытый в настоящее время оптовый рынок морепродуктов «Хуанань».

Ранее стало известно, что две трети (64%) граждан России убеждены, что коронавирусная инфекция была искусственно создана как биологическое оружие, лишь 23% опрошенных считают, что вирус возник естественным путём. Данные исследования Левада-Центра (признан юрлицом, выполняющим функции иноагента) приводил NEWS.ru.