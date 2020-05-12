Биологи вновь подтвердили естественное происхождение нового коронавируса

https://static.news.ru/photo/93c34f56-7d12-11ea-b92e-fa163e074e61_660.jpg Фото: European Centre For Disease Prev/Keystone Press Agency/Global Look Press

Биологи из Китая и Австралии изучили геномы вирусов летучих мышей. В них были найдены элементы, характерные для коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает COVID-19.

Учёные обнаружили аминокислотную вставку в точке, где встречаются две субъединицы S-белка вируса — S1 и S2. Это вставка S1/S2 является уникальной для вируса. Она встречается во всех известных до настоящего времени SARS-CoV-2.

Вирус летучих мышей RmYN02 содержат аминокислотные вставки S1/S2, но они немного отличаются от вставок в SARS-CoV-2. Эти вставки возникли в вирусе летучих мышей в результате независимых событий.

Биологи полагают, что такие инсерционные события, которые влияют на возникновение вставок, могут происходить при эволюции коронавирусов и иметь естественное происхождение, сообщает журнал Current Biology.

Учёные подчеркнули, что к коронавирусу SARS-CoV-2 по всей геномной последовательности наиболее близок вирус RaTG13. Он был диагностирован у летучих мышей в китайской провинции Юньнань. Но в самой длинной кодирующей части генома с SARS-CoV-2 связан вирус RmYN02. Эти два вируса имеют 97,2% пересечения РНК.

RmYN02 был открыт учёными после анализа 227 образцов вирусов летучих мышей, собранных в провинции Юньнань с мая по октябрь 2019 года. Вспышка нового коронавируса произошло только в конце декабре 2019 года.

Наша работа проливает больше света на эволюционное происхождение SARS-CoV-2. Ни RaTG13, ни RmYN02 не являются прямыми предшественниками SARS-CoV-2, потому что между этими вирусами все ещё существует эволюционный разрыв, — рассказал руководитель исследования Вайфэн Ши, профессор Института биологии патогенов при Первом медицинском университете Шаньдуна в Китае.

NEWS.ru писал, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предложила странам провести дополнительные проверки нетипичных заболеваний, которые были выявлены за последние полгода и похожи по симптомам на коронавирусную инфекцию.