Биологи рассказали о новых намёках на природное происхождение коронавируса

https://static.news.ru/photo/55a63488-d0f3-11ea-9ba0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Niaid-Rml/Global Look Press

Сотрудники Института проблем передачи информации Российской академии наук (РАН) Александр и Юрий Панчины нашли необычный характер накопления точечных мутаций в геноме коронавируса нового типа (SARS-CoV-2). Данные указывают на то, что эволюция приспособила вирус для жизни в организме летучих мышей не так давно.

Мы выяснили, что доля мутаций гуанина и урацила в геноме SARS-CoV-2 увеличилась примерно в 10 раз после того, как инфекция передалась людям. Эта особенность почти не проявляет себя в геноме возбудителя атипичной пневмонии SARS и совершенно не характерна для вируса простуды HKU1, — говорится в публикации на сайте журнала PeerJ.

Биологи на протяжении длительного времени выясняют, где и когда возник SARS-CoV-2 — возбудитель COVID-19, а также когда он начал передаваться от человека к человеку. Эпидемиологи в данном вопросе не могут прийти к общему мнению.

Ведутся споры и о том, где и когда человек впервые был инфицирован COVID-19, есть ли в нём признаки рекомбинации, произошло ли заражение напрямую от летучих мышей или через «посредника» — промежуточного хозяина. Кроме того, эксперты пытаются понять, почему пандемия SARS-CoV-2 оказалась такой масштабной.

Учёные изучили и сравнили между собой свыше 1000 геномов SARS-CoV-2, почти 200 геномов возбудителя атипичной пневмонии, примерно 40 последовательностей для вируса HKU1, а также ряд геномов их ближайших «родственников» среди коронавирусов животного происхождения.

Авторы статьи считают данное свойство возбудителя COVID-19 свидетельством того, что до недавнего времени инфекция поражала летучих мышей. Их клетки необычно хорошо защищены от накопления разных агрессивных молекул, способных вносить мутации в новые копии РНК вируса.

Ранее NEWS.ru сообщал, что уровень смертности от коронавируса может зависеть от степени загрязнения воздуха. Об этом говорится в докладе ООН, посвящённом воздействию пандемии на жизнь в крупных городах. В международном ведомстве отметили, что за время пандемии загрязнение воздуха и количество парниковых газов в атмосфере заметно снизилось. Однако очищение воздуха станет только временным достижением, если не будут приняты меры по охране окружающей среды в ходе отмены ограничительных мер.