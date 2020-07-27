В ООН нашли связь между загрязнением воздуха и смертностью от COVID-19

https://static.news.ru/photo/384035ba-d09e-11ea-8ff1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Chaiwat Subprasom/Global Look Press

Уровень смертности от коронавируса может зависеть от степени загрязнения воздуха. Об этом говорится в докладе ООН, посвящённом воздействию пандемии на жизнь в крупных городах.

Согласно имеющимся показателям, плохое качество воздуха связано с более высоким уровнем смертности от COVID-19, — цитирует ТАСС документ.

Во всемирной организации отметили, что за время пандемии загрязнение воздуха и количество парниковых газов в атмосфере заметно снизилось. Однако, очищение воздуха станет только временным достижением, если не будут предприняты меры по охране окружающей среды в ходе отмены ограничительных мер.

В ООН также указали на то, что подавляющее большинство (около 90%) выявленных случаев заражения COVID-19 приходится на долю крупных городов. При этом плотность населения не является решающим фактором. Более высокая уязвимость крупных городов обусловлена особенностями условий жизни и работы в них, передвижениями жителей.

Генсек организации Антониу Гутерриш призвал акцентировать внимание на защите наиболее уязвимых жителей мегаполисов, в том числе на создании приютов для бездомных.

Это наш шанс сделать мир лучше, чем до пандемии, создать более устойчивые, инклюзивные и экологичные города, — сказал он.

Пандемией коронавируса охвачены более 200 стран мира. Общее количество заболевших превышает 16,4 млн человек. Жертвами инфекции стали более 653 тысяч человек, выздоровели свыше 10 млн.

Лидируют по уровню заболеваемости США, где выявлено более 4,3 млн случаев заражения. Второе и третье места занимают Бразилия (свыше 2,4 млн) и Индия (более 1,4 млн) соответственно.

Россия находится на четвёртом месте. ВРФ, согласно последним данным зафиксировано 818,1 тысячи случаев коронавирусной инфекции. Выздоровели более 603 тысяч пациентов, умерли 13,3 тысячи.

Ранее NEWS.ru писал, что страны Европы начали активно готовиться ко второй волне COVID-19 и рассматривают возможность повторного ввода ограничений. Так, в Греции намерены ввести обязательное ношение масок не только в супермаркетах, но и во всех закрытых помещениях, где трудно соблюдать дистанцию. Во Франции Минздрав призвал к осторожности после резкого роста случаев заражения среди молодых людей. Их призывают носить маски, чаще мыть руки и соблюдать социальную дистанцию. Глава Минздрава Германии Йенс Шпан заявил, что в стране вводится обязательное тестирование на COVID-19 для тех, кто побывал на территориях, где наблюдается неблагоприятная обстановка.