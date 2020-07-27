Европа готовится ко второй волне коронавируса и новым ограничениям

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В странах Европы всё активнее готовятся ко второй волне коронавирусной инфекции и рассматривают возможность возвращения некоторых ограничений.

Постоянные новые вспышки заболевания делают всё более реальной перспективу повторного введения ограничительных мер. Всё это происходит в ситуации, когда миллионы людей ушли в отпуска и путешествуют по Европе, — передаёт The Guardian.

Например, власти Каталонии заявили, что некоторые меры «локдауна», при котором останавливается общественная жизнь, могут вновь вернуть, если будущие вспышки COVID-19 невозможно будет взять под контроль в течение 10 дней. Только за последние две недели в регионе было зарегистрировано почти 8 тысяч новых заражений коронавирусом. Это — половина среди всех случаев, выявленных за этот период в Испании. По словам председателя правительства Каталонии Кима Торры, ситуация сложилась критическая, а впереди — 10 важнейших дней лета. Он призвал молодёжь перестать устраивать домашние вечеринки, так как именно из-за этого растёт число заражённых COVID-19.

В Германии представители здравоохранения серьёзно обеспокоены ростом случаев заражения за последнюю пару недель. Глава Минздрава Йенс Шпан заявил, что в стране вводится обязательное тестирование на COVID-19 для тех, кто побывал на территориях, где наблюдается неблагоприятная обстановка. По его словам, необходимо предотвратить ситуацию, когда возвращающиеся путешественники заражают других, создавая новые цепочки инфекции.

Во Франции Минздрав призвал к осторожности после резкого роста случаев заражения среди молодых людей. Их призывают носить маски, чаще мыть руки и соблюдать социальную дистанцию.

В Греции намерены ввести обязательное ношение масок не только в супермаркетах, но и во всех закрытых помещениях, где трудно соблюдать дистанцию. На такие меры власти хотят пойти, потому что число заражений в стране продолжает расти. Сейчас в Греции маски обязательны и в общественном транспорте, а за нарушение грозит штраф в размере €150, уточняет «Интерфакс».

В Бельгии также не исключают введения второго «полного локдауна». Национальный совет безопасности страны, экстренно созванный 27 июля, после шестичасовых дебатов пришёл к решению о частичном ужесточении мер против COVID-19. Премьер-министр Софи Вильмес на пресс-конференции в Брюсселе после завершения заседания совета сообщила, что эпидемиологические данные тревожны, поэтому власти пытаются держать ситуацию под контролем, чтобы избежать повторного введения всеобщего режима изоляции и не подвергнуть опасности период начала нового учебного года в сентябре.

Как писал NEWS.ru, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созовёт в ближайшие дни заседание чрезвычайного комитета для оценки ситуации с распространением коронавируса в мире. По словам главы ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса, за последние шесть недель число случаев заболевания коронавирусом практически удвоилось.

Ранее Гебрейесус заявил, что власти многих стран мира пошли по неправильному пути в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19. В связи с этим на скорое возвращение к прежнему укладу рассчитывать не приходится. Он отметил, что «все страны подвержены риску, но не все страны пострадали в одинаковой степени». Глава ВОЗ уточнил, что 12 июля в мире было зарегистрировано 230 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. При этом половина из них зафиксирована всего в двух странах, а почти 80% приходится на 10 государств.

Гебрейесус назвал четыре основных сценария распространения коронавируса в различных регионах мира. Первый оказался реализован в странах, которые были предупреждены о вспышке. Они были готовы, отреагировав быстро и эффективно. К таковым гендиректор ВОЗ причислил некоторые страны Юго-Восточной Азии, Тихоокеанского региона, Карибского бассейна и Африки. Второй сценарий, по его словам, наблюдается во многих странах Европы, где имели место масштабные вспышки, впоследствии взятые под контроль благодаря сильному руководству и дисциплине населения. Третий вариант разворачивается там, где преодолели первый пик вспышки заболевания, но ослабили ограничительные меры и теперь ведут борьбу с новыми вспышками и увеличением числа ежедневно выявляемых случаев инфицирования. Вместе с тем Гебрейесус не назвал конкретные страны. Четвёртая ситуация, добавил он, складывается в государствах, где наблюдается фаза интенсивной передачи инфекции. Глава ВОЗ уточнил, что «это происходит в Америках, Южной Азии и нескольких странах Африки».

Руководитель ВОЗ и прежде не выражал оптимизма по поводу возвращения к привычной жизни после пандемии коронавируса. Так, ранее он заявил, что пандемия коронавирусной инфекции в мире ещё не достигла своего пика.