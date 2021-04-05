Биофизики Подмосковья создали тончайшую искусственную кожу

https://static.news.ru/photo/3525f9ec-9622-11eb-93fe-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay.com

Российские учёные из Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН создали ткань, позволяющую заживлять раны и повреждения на коже. Об этом РИА Новости рассказали в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Отмечается, что такая «искусственная кожа», защищает больное место от механических повреждений и вредоносных инфекций, а также создаёт оптимальные условия для роста клеток. Кроме того, ткань пропускает воздух и водные пары, «чтобы рана под таким покрытием не высыхала и не мокла».

Как сообщили в пресс-службе, ткань в виде тончайшей плёнки накладывается на повреждение, после чего её клетки переходят в рану и, смешиваясь с клетками, активизируют выработку коллагена для образования рубца. Благодаря латексной подложке рана будет надёжно защищена от внешних воздействий, а пациенту не нужно будет делать перевязки. После завершения лечения эту подложку можно просто отсоединить.

Ранее сингапурские учёные разработали искусственную кожу для роботов, которая не только обладает всеми характеристиками человеческой, но превосходит её. Кожа способствует восприятию характеристик предметов. С её помощью человек ощущает холодные, горячие, шероховатые и другие поверхности. Покрытие тоже способно определять состояние предметов, но в десять раз быстрее, сообщал NEWS.ru.