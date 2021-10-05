Российскую автоматическую станцию «Луна-25» запустят в июле 2022 года

Запуск автоматической станции «Луна-25» запланирован на июль 2022 года, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в эфире Первого канала. Он добавил, что старт российско-европейской миссии «Экзомарс» намечен на сентябрь 2022-го, передаёт ТАСС.

В следующем году в июле мы планируем миссию на Луну. <...> Ну а сентябрь — это у нас «Экзомарс», девятимесячная миссия на Марс, — сказал Рогозин.

Станцию «Луна-25» планировали запустить в октябре 2021 года, потом запуск перенесли на май 2022-го. По словам гендиректора Роскосмоса, пусковое окно длится с мая по октябрь. Таким образом, на естественном спутнике Земли впервые в истории современной России появится отечественный аппарат. На 2024–2028 годы запланированы запуски миссий «Луна-26», «Луна-27» и «Луна-28».

Ранее Роскосмос объявил тендер на изучение вопросов организации пилотируемых полётов на Луну стоимостью 1,7 млрд рублей. В результате должны быть разработаны требования к космической технике для организации высадки человека на спутнике Земли.