Роскосмос начал готовиться к высадке человека на Луну

Роскосмос объявил тендер на изучение вопросов организации пилотируемых полётов на Луну. В результате должны быть разработаны требования к космической технике для организации высадки человека на спутнике Земли. Об этом свидетельствует опубликованный 23 сентября на сайте госзакупок документ.
Цели научно-исследовательской работы: разработка предложений, рекомендаций, требований к перспективным технологиям, элементам и системам изделий ракетно-космической техники, обеспечивающим надёжную реализацию пилотируемых полётов к Луне, работе космонавтов на окололунной орбите и поверхности Луны, с учётом необходимости решения медико-биологических проблем, — сказано в документе.
Суммарная стоимость контракта составляет 1,7 млрд рублей.
Ранее гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин объяснил, почему корпорация решила отказаться от сверхтяжёлой ракеты для полётов на Луну. По его словам, создание нового многоразового двигателя на метане позволит сэкономить на запуске и даст толчок в развитии отрасли.