Роскосмос начал готовиться к высадке человека на Луну

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Специалисты выявили сбои при передаче данных между Международной космической станцией и новым модулем «Нaука», их причины выясняются. Как cообщили в Европейском космическом агентстве (ЕКА), российский компьютер и внешняя панель управления работают нормально.

Первоначальные тeсты показали сбои при передаче данных между модулями «Звeзда» и «Наука». Исследования коммуникационных потоков в роcсийском сегменте МКС продолжаются, — говорится в сообщении. По данным агентства, росcийский компьютер и...