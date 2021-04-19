Австралийские учёные назвали неожиданный симптом деменции

Специалисты из Сиднейского университета выявили необычный симптом развивающейся деменции.
Учёные провели исследование, в котором приняли участие 172 человека. У 87 из них нашли лобно-височную деменцию, а у 34 — болезнь Альцгеймера. У пациентов наблюдалась потеря чувства удовлетворения жизнью, которая исчезла из-за атрофии нервных клеток мозга, связанных с функционированием системы вознаграждения.
При этом специалисты уточнили, что изменения, которые произошли в связи с потерей чувства удовлетворения при деменции, отличаются от зафиксированных при депрессии и апатии. Проделанная работа, по мнению авторов, может помочь медикам точнее ставить диагнозы и эффективнее бороться со слабоумием, передаёт журнал Brain.
Ранее главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова предупредила, что избыток сахара и трансжиров в рационе увеличивает риск развития болезни Альцгеймера.