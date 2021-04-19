Австралийские учёные назвали неожиданный симптом деменции

https://static.news.ru/photo/73cd5790-a1a2-11eb-bbd6-96000091f725_660.jpg Фото: Евгения Смолянская

Специалисты из Сиднейского университета выявили необычный симптом развивающейся деменции.

Учёные провели исследование, в котором приняли участие 172 человека. У 87 из них нашли лобно-височную деменцию, а у 34 — болезнь Альцгеймера. У пациентов наблюдалась потеря чувства удовлетворения жизнью, которая исчезла из-за атрофии нервных клеток мозга, связанных с функционированием системы вознаграждения.

При этом специалисты уточнили, что изменения, которые произошли в связи с потерей чувства удовлетворения при деменции, отличаются от зафиксированных при депрессии и апатии. Проделанная работа, по мнению авторов, может помочь медикам точнее ставить диагнозы и эффективнее бороться со слабоумием, передаёт журнал Brain.

Ранее главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова предупредила, что избыток сахара и трансжиров в рационе увеличивает риск развития болезни Альцгеймера.