Астрономы открыли одну из самых древних звёзд Вселенной

Астрономы открыли звезду — красный гигант, расположенную на расстоянии 16 тысяч световых лет от Солнечной системы. Объект относится ко второму поколению звёзд, возникших во Вселенной после Большого взрыва и является одним из самых древних небесных тел, известных науке. Об открытии сообщается в журнале Astrophysical Journal Letters.
Звезду, которой присвоили название SPLUS J2104-0049,
Описание процесса рождения Вселенной в современной науке во многом основывается на теоретических расчётах. Астрономы ещё не обнаружили ни одной звезды первого поколения. Им удалось зафиксировать несколько объектов, которые вероятно, возникли сразу после них и близки к ним по составу, последнее открытие относится именно к такому классу. Звёзды второго поколения выделяются низким содержанием углерода, железа, кислорода, магния и лития. Первые звёзды, вероятно, вообще состояли лишь из водорода и гелия. Более тяжёлые элементы появились позже в результате термоядерного синтеза.
Ранее учёные из Национальной исследовательской лаборатории оптико-инфракрасной астрономии США опубликовали фотографии Юпитера в трёх цветовых диапазонах.