Астрономы открыли одну из самых древних звёзд Вселенной

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Штаммы коронавируса, резистентные к лекарственным препаратам, пока не появились, но рано или поздно это произойдёт. Такое мнение высказал руководитель Научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Сомова, профессор Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Михаил Щелканов, передаёт РИА Новости.

Будут [резистентные штаммы], это тоже совершенно очевидный прогноз, потому что вирусная популяция, вот это самое облако, как бы вы на него не воздействовали — с помощью иммунитета, коллективного например, или...