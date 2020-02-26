https://static.news.ru/photo/48cd32e6-5896-11ea-8bf4-fa163e074e61_660.jpg Фото: nasa.gov

Малый астероид 2020 CD3 временно стал естественным спутником Земли. Объект обнаружили учёные из Смитсоновской астрофизической обсерватории.

Как передаёт РИА Новости, астрономы изучили интеграции орбит и подтвердили, что астероид временно привязан к Земле. При этом не зафиксировано влияния никаких искусственных объектов, также не выявлено признаков того, что на движение астероида влияет давление солнечного излучения.

Новый спутник имеет размер от одного до шести метров. Он относится к классу астероидов Амуров или Аполлонов. Специалисты продолжают дальнейшее наблюдение за небесным телом.

Как ранее писал NEWS.ru, учёные из Массачусетского технологического института разработали программу, которая рассчитывает оптимальный способ изменения траектории движения небесного тела и таким образом должна помочь спасти Землю в случае угрозы столкновения планеты с астероидом.