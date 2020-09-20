Археологи в Египте обнаружили 27 саркофагов эпохи фараонов

https://static.news.ru/photo/7121af12-fb69-11ea-ac5a-fa163e074e61_660.jpg Саккара Фото: Oliver Weiken/dpa/Global Look Press

В некрополе Саккара под Каиром обнаружены 27 нетронутых саркофагов. Возраст находок превышает 2500 лет.

Как сообщает «Интерфакс», сначала власти Египта объявляли, что на месте раскопок найдены 13 саркофагов, затем были обнаружены ещё 14. Эксперты называют это открытие крупнейшим в своём роде. При этом чиновники считают, что саркофаги не открывались с момента погребения.

Отмечается, что 3000 лет назад Саккара активно использовалась для захоронений и была главным некрополем Мемфиса, столицы Древнего Египта.

Как писал NEWS.ru, британские археологи из университета Бирмингема отыскали неподалёку от города Асуана на юге Египта шесть захоронений, которые относятся к эпохе первых династий фараонов. Их возраст составляет около 4,5 тыс. лет.

По словам генсека египетского Совета по делам древностей профессора Мустафы Вазири, все захоронения имеют разные размеры. Две гробницы высечены прямо в скальной породе.