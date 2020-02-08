https://static.news.ru/photo/1c247ba4-4b4f-11ea-a64c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jerónimo Avilés/eurekalert.org

Антропологи могут пересмотреть версию о заселении Америки людьми после находки в Мексике человеческих останков.

О том, что найденные в затопленной мексиканской пещере четыре человеческих черепа преподнесли ученым сюрпризы, пишет ScienceAlert.

Считалось, что древние люди заселили Северную и Южную Америки последними, пересекая Берингов пролив из Сибири на Аляску во время последнего ледникового периода 15000 — 20000 лет назад. При этом популяция переселенцев была небольшой и ожидалось, что найденные черепа окажутся одинаковыми, но ни один из них не похож на другой. Они словно принадлежали разным расам.

Сравнивая находку с современными людьми, исследователи были удивлены, обнаружив, что самый старый череп похож на современный народ в Гренландии и Аляске, в то время как другой того же времен имел более тесную связь с современными европейцами, третий череп обладал большим количеством южноамериканских черт, а четвертый напоминал смешанный сплав современных азиатов и коренных американцев.

На основе этой находки авторы опубликованного в сети исследования предполагают, что ранние жители Северной Америки, возможно, были весьма разнообразны по расе, но по мере того, как они стекались в Южную Америку, как песок в песочных часах, население постепенно становилось более однородным.

Ранее палеогенетики из Института эволюционной антропологии Общества Макса Планка определили, какой процент ДНК неандертальцев остался в геноме современных людей. По их данным, за последние 45 тысяч лет он практически не изменился. Примерно 55 тысяч лет назад Homo sapiens покинули Африку и оказались в Евразии. Тогда началось межвидовое скрещивание с неандертальцами. В результате современные люди, за исключением африканцев, унаследовали 1−2% неандертальской ДНК, писал NEWS.ru.