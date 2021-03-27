Академик рассказал, почему не действует вакцина у алкоголиков и наркоманов

https://static.news.ru/photo/8643288e-9025-11eb-9b54-96000091f725_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Директор Института Гамалеи Александр Гинцбург объяснил, почему вакцина от коронавируса неэффективна для алкоголиков и наркоманов. «Спутник V» и другие препараты перестают действовать в организме людей, у которых уровень этилового спирта поднимается до 1%.

По словам академика, это полтора стакана водки в день, что не так уж и много для России.

Но, оказывается, такой объём токсичен для клеток. При таком уровне этилового спирта клетки иммунной системы перестают делиться, — пояснил врач в интервью «Известиям».

Деление клеток необходимо для выработки антител. То же самое происходит в организме и при приёме наркотиков. Также под удар попадают пациенты, которые принимают препараты для лечения опухолей.

Эти лекарства подавляют деление их онкологических клеток, а также всех других, — пояснил Гинцбург.

Ранее NEWS.ru сообщал, что зафиксированы заражения коронавирусом людей, получивших прививку «Спутником V». Однако среди тех, кому вкололи два компонента вакцины, подобные случаи единичны, рассказал глава разработавшего препарат Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.