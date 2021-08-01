Академик назвал причины, по которым люди невосприимчивы к коронавирусу

Академик РАН, директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян назвал причины невосприимчивости некоторых людей к коронавирусу. Понять их помогло исследование, в результате которого были открыты три маркера — интерфероновый, цитокиновый и генетический, сообщают «Известия».

Напряжённый научный поиск привёл нас к довольно интересным находкам: повышенной защитой обладают люди с высоким уровнем интерферона-альфа, с высоким содержанием лимфоцитов в крови и носители некоторых генетических маркеров. Есть и другие факторы, но по ним исследования только начинаются, — пояснил академик.

При этом все вышеперечисленные факторы не являются абсолютными, оценивать их нужно только в комплексе. Они могут меняться из-за стрессов или других причин как со знаком минус, так и со знаком плюс. Имеется в виду, пояснил учёный, что небольшой стресс — это плюс, а хронический, приводящий к угнетённости иммунитета, — минус.

На фоне хронического стресса спокойно можно подхватить любое заболевание, в том числе и инфекционное, — заявил Тотолян.

Ранее сообщалось, что учёные пытаются разобраться, есть ли какая-то связь между группой крови пациента и тяжестью течения у него COVID-19. Данные разнятся от страны к стране, но некоторые закономерности всё-таки были выявлены.