Геннадий Зюганов рассказал, чем Навальный отличается от Ленина

https://static.news.ru/photo/7657f27c-5a85-11eb-aa05-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в беседе с NEWS.ru рассказал, можно ли сравнивать деятельность основателя ФБК Алексея Навального и революционера Владимира Ленина. По его мнению, вождь мирового пролетариата был не просто оппозиционером, а гением.

Он (Ленин. — NEWS.ru) предложил другое видение. Ему было 25 лет, когда он засел за работу о развитии капитализма в России. Он предложил реальную программу. Когда увидел, что страна разваливается, написал гениальную работу о том, как бороться с катастрофой. Когда вернулся из ссылки, вышел на трибуну в главном парламенте страны и предложил варианты. Когда он стал строить советскую власть, он прежде всего предложил три идеи: взять рабочий контроль, обеспечить образование и нормальную работу, — заявляет Зюганов.

При этом политик уверен, что у Навального нет чёткой программы. Основатель ФБК не говорит о том, как надо защищать детей войны и что делать с производством, отмечает Зюганов.

Ему не нравится нынешняя власть, он приведёт к нам американизированную, которая окончательно распродаст нашу собственность и пустит нас по миру. Это предательство, не позиция, — уверен Зюганов.

По мнению лидера фракции, чтобы признать человека оппозиционером, надо знать его биографию, отношение к действующей ситуации и его предложения по её «лечению и оздоровлению».

При этом Зюганов нашёл сходство между Алексеем Навальным и первым президентом России.

Внешне Навальный похож на молодого Ельцина, только потрезвее. Но у Ельцина хоть за плечами был огромный опыт, а у этого что? Кроме лесопилки и болтовни ничего нет. Ельцин был разрушителем и предателем, но гораздо опытнее, — уверен Зюганов.

Глава коммунистов считает, что в истории немало примеров настоящих оппозиционеров. Так, Зюганов выделил Уго Чавеса, Фиделя Кастро и Че Гевару, которые сумели отстроить свои страны рядом с такой «злой акулой», как Америка.

У Фиделя, Че и Чавеса — огромный авторитет. Они показали моральный пример. Сейчас, в ходе пандемии, Куба посылает своих лучших врачей во многие страны, а Америка на одного Фиделя организовала две сотни покушений. Они настоящие оппозиционеры, борцы и одновременно созидатели, они удивительно мужественные и нравственные люди, способные показать пример, — заключил Зюганов.

NEWS.ru напоминает, что ранее интеллектуал и публицист Анатолий Вассерман раскрыл признаки настоящего оппозиционера.