Журналистов «Дождя» исключили из кремлёвского пула

https://static.news.ru/photo/df4f0d92-9f74-11e9-b93e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sergey Smirnov/Global Look Press

Корреспонденты телеканала «Дождь» больше не входят в кремлёвский пул после прямой поддержки незаконных акций. Об этом РИА Новости заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Мы решили далее не взаимодействовать с каналом после проявленной им прямой поддержки незаконным акциям, — сказал Песков.

Ранее о том, что «Дождь» исключён из пула Кремля, сообщило издание «Медуза» (признано российскими властями иноагентом). Как рассказал изданию главный редактор телеканала Тихон Дзядко, около двух недель назад ему сообщили, что корреспонденты канала больше не будут освещать мероприятия с участием президента.

Ранее продюсер телеканала «Дождь» Анна Фимина рассказала, что получила анонимную угрозу «пришить» её, если она не перестанет «ковыряться в Кавказе». Канал сообщил, что обратился в Следственный комитет с просьбой возбудить уголовное дело по статье о препятствовании профессиональной деятельности журналиста с угрозами насилием.