Журналист «России 24» Максудов погиб после удара ВСУ: что о нем известно Корреспондент «России 24» Борис Максудов скончался из-за ранения после удара ВСУ

Фото: Алексей Коновалов/ТАСС

Борис Максудов

Корреспондент телеканала «Россия 24» Борис Максудов, получивший осколочные ранения в результате удара дрона ВСУ в Запорожье, скончался, сообщил ведущий Владимир Соловьев. Что о нем известно?

Что сообщил Соловьев о смерти Максудова

Из-за осколочных ранений после удара беспилотника ВСУ скончался Борис Максудов, сообщил Владимир Соловьев.

«Только что пришла трагическая новость: скончался наш коллега по дороге в Джанкой, в шесть утра Борис Максудов скончался от полученных ранений. Ребята боролись за его жизнь, он вчера получил тяжёлые ранения», — сообщил Владимир Соловьёв.

Ведущий отметил, что журналист работал в зоне СВО с первых дней, неоднократно был в Донецке, «где фиксировал военные преступления киевского режима».

Как ВСУ ударили по журналистам в Запорожье

22 ноября Следственный комитет России сообщил, что Вооруженные силы Украины нанесли удар осколочным боеприпасом с беспилотного летательного аппарата по группе российских журналистов в Запорожской области. Максудову была оказана медицинская помощь, его эвакуировали в медучреждение Минобороны. Отмечалось, что «жизни и здоровью пострадавшего ничего не угрожает».

Как отметили в Минобороны, во время атаки дрона журналисты готовили «материал об обстрелах в Запорожской области». При ударе беспилотника в группе сотрудников прессы находился фотограф ТАСС Алексей Коновалов, он не пострадал.

«Внезапно раздался взрыв, и я увидел метрах и 50 от нас облако черного дыма. „Воздух!“ — крикнули наши сопровождающие, после чего мы под ветки засохшие спрятались. Был еще один взрыв, после чего улетел коптер. Видимо, перезарядился, прилетел, и вот уже один сброс сделал», — рассказывал «России 24» член группы.

Чем известен Максудов

На сайте ВГТРК говорится, что Максудов начал работать в печатном издании, но «вскоре понял, что газетчик не его призвание, и переквалифицировался в телерепортера». Его карьера на телевидении стартовала в ГТРК «Сочи», где он работал корреспондентом-журналистом с 2005 по 2007 год.

Максудов четыре года проработал собственным корреспондентом «Нового Телевидения Кубани»: в Сочи (2007–2009), затем в Краснодаре (2009–2011) и еще два года — в той же должности на «9 канале». В 2013–2018 годах журналист руководил сочинским корреспондентским пунктом федерального телеканала «ТВ Центр».

Фото: Борис Максудов/vk.com Борис Максудов

Как отреагировали на гибель Максудова

Глава Крыма Сергей Аксенов написал в Telegram-канале, что с глубокой скорбью воспринял известие о гибели Максудова.

«Это тяжелейшая утрата. Настоящий профессионал и патриот, он погиб, выполняя свой долг, как солдат на боевом посту. Его преданность профессии, мужество и сила духа останутся достойным примером для всех, кто связал свою жизнь с журналистикой», — написал Аксенов.

Представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире «Соловьев LIVE» также выразила соболезнования из-за гибели Максудова и заявила, что российские журналисты много лет являются целью для украинских военных.

«Мои соболезнования. Я следила за этой ситуацией. <...> Я думаю, что все прекрасно понимают, что российские журналисты много лет являются законной целью, как считают в Киеве, для уничтожения», — сказала Захарова.

Генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев, комментируя РИА Новости гибель Максудова, подчеркнул, что журналист пал смертью храбрых, а эта профессия сегодня все больше окрашивается в цвет хаки.

Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев в беседе с NEWS.ru призвал посмертно наградить Максудова орденом Мужества.

«Вчера мы следили за судьбой нашего коллеги Бориса Максудова. В начале была информация, что множественные осколочные ранения, и вроде бы жизни ничего не угрожало, но утром пришла эта страшная новость. Работа наших военных корреспондентов связана с риском, опасностью для жизни, и иногда, увы, приходится хоронить наших коллег, погибших при исполнении своего служебного долга. Наш коллега достоин получить орден Мужества посмертно. Но это будет решать Кремль. Я надеюсь, так и получится», — заявил Соловьев.

Он добавил, что Союз журналистов России окажет материальную помощь семье погибшего Максудова.

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