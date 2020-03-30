https://static.news.ru/photo/eef41ffe-7321-11ea-98fe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жители многоквартирных домов в столице и в Подмосковье до 1 июля смогут не платить за капитальный ремонт. Соответствующие указы подписали мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

Мораторий на оплату капитального ремонта вступает в силу с 1 апреля.

В указе, подписанном Собяниным, говорится, что от уплаты за капремонт общего имущества освобождаются собственники помещений в многоквартирных домах. Документ останется в силе до 30 июня включительно.

Жители многоквартирных домов Подмосковья на три месяца будут освобождены от платы за капремонт. Мораторий вступает в силу 1 апреля, — следует из из указа Воробьёва.

Губернатор области подчеркнул, что сроки проведения капремонта от попадут под влияние принимаемой меры. Воробьёв отметил: власти понимают, что люди ждут улучшения условий в многоквартирных домах. Правительство региона постарается сделать всё качественно и с учётом пожеланий местных жителей, передаёт телеканал «360».

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