https://static.news.ru/photo/e8fa623a-2c6c-11ea-aa4b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Усиление ветра ожидается в Московской области в течение дня 1 января. Порывы будут сильными и временами могут достигать 15 метров в секунду.

О капризах погоды предупреждает пресс-служба регионального управления МЧС со ссылкой на Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ведомстве рекомендовали жителям Подмосковья убрать вещи со двора и балконов в дом или подвал и обрезать сухие деревья, которые могут нанести ущерб жилищу. Машину следует переставить в гараж, а при отсутствии такового — припарковать вдали от деревьев и слабо укреплённых конструкций.

Находясь на улице, желательно обходить ненадёжные строения, избегать деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска — мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов.

Ранее, как писал NEWS.ru, метеорологи предупредили жителей столицы и Московской области о переменчивой погоде 1 января.