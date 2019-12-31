Усиление ветра ожидается в Московской области в течение дня 1 января. Порывы будут сильными и временами могут достигать 15 метров в секунду.
О капризах погоды предупреждает пресс-служба регионального управления МЧС со ссылкой на Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
В ведомстве рекомендовали жителям Подмосковья убрать вещи со двора и балконов в дом или подвал и обрезать сухие деревья, которые могут нанести ущерб жилищу. Машину следует переставить в гараж, а при отсутствии такового — припарковать вдали от деревьев и слабо укреплённых конструкций.
Находясь на улице, желательно обходить ненадёжные строения, избегать деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска — мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов.
Ранее, как писал NEWS.ru, метеорологи предупредили жителей столицы и Московской области о переменчивой погоде 1 января.
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