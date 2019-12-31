https://static.news.ru/photo/5d83b9f4-2bef-11ea-8dfb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мокрый снег пообещали синоптики жителям Москвы и Подмосковья в новогоднюю ночь. Температура воздуха будет около ноля, а ближе к утру 1 января ожидается гололедица.

Причиной такой погоды будет относительно тёплый североатлантический циклон, который в ночные часы пройдёт через столичный регион. Вдобавок к этому будет ветрено. Но уже к утру его сменит холодный атмосферный фронт. Он будет сопровождаться снегом. Из-за этого всё подморозит и станет скользко, предупредили в центре погоды «Фобос».

Днём 1 января инициатива ненадолго перейдёт к антициклону, благодаря чему из-за туч местами выглянет солнце. Температура воздуха будет сохраняться в диапазоне околонулевых, но минусовых отметок.

При этом ветер немного усилится. Как писал NEWS.ru, его порывы могут достигать 17 метров в секунду.