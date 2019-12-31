https://static.news.ru/photo/65844560-2b9a-11ea-a741-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Температура воздуха в ночь с 31 декабря на 1 января в Москве будет не ниже минус двух градусов. Возможны небольшие осадки и гололедица.

Днём 1 января изменений погоды не ожидается, возможно лишь усиление ветра, порывы которого могут достигать 17 м/с. Ночью температура понизится до минус двух — минус четырёх градусов, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Ранее NEWS.ru сообщал, что на европейской территории России погоду в канун Нового года будет определять мощный атлантический циклон. Будут резкие колебания атмосферного давления. В Москве 31 декабря давление понизится на 15 единиц — ожидается 731 мм ртутного столба. А 1 января оно снова вырастет более чем на 10 единиц.