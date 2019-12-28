https://static.news.ru/photo/7fccab46-2b28-11ea-96c2-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Синоптики прогнозируют резкие перепады атмосферного давления в Москве 31 декабря и 1 января.
На европейской территории России погоду в канун Нового года будет определять мощный атлантический циклон. Будут резкие колебания атмосферного давления. В Москве 31 декабря давление понизится на 15 единиц — ожидается 731 мм ртутного столба. А 1 января оно снова вырастет более чем на 10 единиц, — сообщает АГН «Москва» со ссылкой на Гидрометцентр России.
Ранее NEWS.ru писал, что синоптики рассказали о ледяном дожде, который пройдёт в столице вечером 30 декабря. С вечера понедельника до середины ночи в Москве будут наблюдаться снег, ледяная крупа, в отдельных районах образуется гололёд.