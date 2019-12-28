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Представитель Министерства иностранных дел заявил, что ведомство не устраивало вечеринку за 2,5 млн рублей. Он назвал появившуюся в СМИ информацию «эпическим фейлом».

По данным министерства, мероприятие проходило в Федеральном государственном унитарном предприятии (ФГУП) «Главное производственно-коммерческое управление по обслуживанию дипкорпуса при МИД России», передаёт РИА Новости. Набирайте людей с образованием, которые способны отличить...