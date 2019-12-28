https://static.news.ru/photo/dadb9e60-2b0b-11ea-9ded-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Синоптики рассказали о ледяном дожде, который пройдёт в столице вечером 30 декабря.

С вечера понедельника до середины ночи в Москве будут наблюдаться снег, ледяная крупа, в отдельных районах образуется гололёд.

На дорогах и тротуарах станет очень скользко. И только с переходом температуры воздуха к положительным значениям, которое в Москве ожидается не ранее 3:00-5:00, обстановка начнет улучшаться, — сообщили в центре погоды «Фобос».

По прогнозам, в столице сохранится сильный юго-западный ветер, скорость которого в порывах будет достигать 13-18 м/с.

Ранее NEWS.ru писал, что декабрь в Москве стал самым тёплым за всю историю метеонаблюдений, тёплой также ожидается и новогодняя ночь.