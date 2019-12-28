Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что декабрь 2019 года стал самым тёплым за всю историю метеонаблюдений.
Декабрь 2019 года на сегодня в Москве стал самым тёплым за всю метеоисторию, побив рекорд 2006 года (средняя температура — плюс 1,3 градуса против плюс 1,2 градуса), — цитирует Тишковца РИА Новости.
Также он добавил, что конец месяца непредсказуем, поэтому ситуация может измениться.
Как ранее писал NEWS.ru, замруководителя ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков сообщил, что новогодняя ночь в Москве будет тёплой.
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