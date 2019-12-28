Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Поэтесса Лариса Рубальская выложила фото с Галиной Волчек. Снимок был сделан за неделю до смерти художественного руководителя театра «Современник» на её дне рождения.

19 декабря Волчек исполнилось 86 лет. Уже 24 декабря артистку госпитализировали из-за воспаления лёгких. Врачам удалось стабилизировать состояние Волчек, однако позже ей снова стало хуже. Она скончалась в московской больнице...