Жара +45, ветер до 28 метров: какая погода будет в России с 24 по 30 июля Синоптики рассказали NEWS.ru о погоде на будущей неделе

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

На следующей неделе жители России станут свидетелями самых разных атмосферных явлений: синоптики прогнозируют жару +45 градусов, ливни, град, понижение атмосферного давления и ветер с порывами до 28 метров в секунду. Метеорологи рассказали NEWS.ru, какую погоду ждать с 24 по 30 июля в регионах страны.

Какая погода будет в Москве

24 июля станет в Москве самым холодным днем следующей недели, рассказал NEWS.ru научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, температура воздуха понизится из-за ветра, который придет в столицу с севера.

«Понедельник подтвердит известную фразу: „Понедельник день тяжелый“. Дело в том, что в центральной части России меняется циркуляция, а это влияет на погоду. Из-за этого понедельник в Москве станет самым холодным днем за всю предстоящую рабочую неделю. Воздушные массы перенесутся с юго-запада, при этом они будут холодными, потому что изначально придут с севера», — прогнозирует Вильфанд.

По его словам, плотная облачность в понедельник не позволит солнечным лучам достаточно прогреть землю: из-за этого температура не поднимется выше +19 градусов.

«Облака будут рассеивать и поглощать солнечные лучи. Поэтому температура в понедельник будет от плюс 17 до 19 градусов. Это примерно на три с половиной градуса ниже нормы», — поделился синоптик.

Синоптик Александр Ильин в разговоре с NEWS.ru прогнозирует такую же температуру. Во вторник ожидается потепление — от +23 до +25 градусов. В среду и четверг погода будет такая же.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

По словам Ильина, такая погода характерна для начала лета, но не для середины июля. Метеоролог также подчеркнул, что в Москве всю предстоящую неделю будет идти дождь, а температура будет ниже нормы на два градуса.

«Каждый день будет облачно. Будут также на следующей неделе и кратковременные дожди. Ночью не будет холодно за счет облаков. Они не дадут накопившемуся за день теплу испариться. Ночные температуры на всей следующей неделе будут от 13 до 15 градусов тепла. Дневные температуры всю рабочую неделю будут от 20–22 градусов тепла», — отметил Вильфанд.

Он также добавил, что к концу следующей недели давление упадет на 15 миллиметров ртутного столба, этот показатель ниже нормы из-за активной циклонической деятельности.

Какая погода будет в Московской области

Ко вторнику в западные районы Московской области придет очередной атмосферный фронт с юго-запада, рассказал NEWS.ru синоптик Александр Ильин.

«В среду уже можно ожидать дождь. Скорее всего, осадки пройдут во второй половине дня. Дожди также будут и в четверг. Причем не просто дожди, а достаточно сильные ливни, которые пройдут в юго-западных районах Московской области», — сказал он.

Метеоролог также добавил, что в течение всей недели в Московской области будет преимущественно дождливая погода.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В каких регионах России будет жаркая погода

На юге России ожидается погода в переделах температурной нормы, рассказал Роман Вильфанд. По его словам, в Краснодарском крае, в Ставрополье, в Астраханской, Волгоградской областях, а также в Калмыкии температура будет от 30 до 34 градусов тепла.

«Такой температурный фон и должен быть на этих территориях. У них норма выше, чем у нас», — объяснил синоптик.

Синоптик Александр Ильин прогнозирует сильную жару на юге России на следующей неделе. По его словам, такая погода, вероятно, установится из-за дыхания антициклона «Харон».

«Местами температура воздуха будет достигать 45 градусов тепла. Это очень высокие показатели для летнего сезона в таких регионах. Они опасны не только в части пожарной ситуации, но и в плане здоровья», — рассказал он.

Метеоролог порекомендовал жителям юга России быть внимательнее к своему здоровью и пить больше воды.

На следующей неделе необычно высокая температура прогнозируется на Севере России. По словам синоптика, из-за антициклона в Якутии и в Магадане в течение недели будут высокие температуры.

«На севере Магаданской области — полярный день. В Якутии продолжительность светового дня — 21–22 часа. В течение этого времени солнце нагревает воздух. Высокие температуры будут в Красноярском крае — до 30 градусов тепла, в Туве температура воздуха будет +35», — добавил он.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В каких регионах России будут грозы и град

В Алтайском крае на следующей неделе будет гроза, крупный град и ветер до 28 метров в секунду, рассказывает Роман Вильфанд. По его словам, температура в этом регионе будет от 30 градусов тепла.

Синоптик Александр Ильин добавил, что на следующей неделе в центральной полосе России будет разнообразная погода, в том числе дожди с грозами.

«В Ярославле, Владимире, Рязани, Туле, Смоленске, в Южной части Воронежской области жарко не будет, но и холодом это назвать нельзя. Температура в этих регионах будет от 22 до 27 градусов тепла всю неделю. Не будет обходиться и без дождей. Будут грозы и ветра, но не шквальные», — отметил он.

Ильин также отметил, что в Твери и Смоленской области сосредоточатся холодные воздушные массы. Из-за этого дневные температуры будут невысокими — от 13 до 17 градусов тепла.

«В начале следующей недели в Костромской области, Ярославле пройдут достаточно умеренные дожди — от трех до шести миллиметров осадков за короткий период», — пояснил он.

По словам метеоролога Ильина, погода на севере на следующей неделе будет дождливой. «Будет сохраняться циклональный характер погоды. Дождей там будет больше, чем на юге и даже в Центральной России. Обильные осадки выпадут в Псковской, Новгородской, Ленинградской областях, а также в Карелии. Будут идти дожди в Мурманской и Архангельской областях, а также в Республике Коми», — пояснил он.

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