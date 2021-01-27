Заветные 60%: в Минздраве назвали способы привлечения россиян к вакцинации

В январе в России началась массовая вакцинация от коронавируса. Согласно прогнозам властей, чтобы добиться контроля над COVID-19, прививки должны сделать 60% населения, или 68,6 млн россиян. Однако иммунизироваться на сегодняшний день собираются лишь 38% граждан страны. Виной этому недостаточная информированность людей о безопасности и необходимости вакцинации, а также распространение фейковых данных о ней, считают в Минздраве и Общественной палате. О том, как развеять страхи россиян и повысить их вовлечённость в массовую иммунизацию, — в материале NEWS.ru.

Коллективный иммунитет к коронавирусу у граждан России может появиться в течение ближайших шести месяцев, считает министр здравоохранения Михаил Мурашко. Однако для этого вакцинацию должны пройти как минимум 60% взрослого населения. Сегодня же поставить себе укол от COVID-19 готовы лишь 38% россиян, свидетельствует последнее исследование ВЦИОМа.

Такие низкие показатели связаны с тем, что в Интернете распространяется много фейковой информации о российских вакцинах «Спутник V» и «ЭпиВакКорона», которые сейчас находятся в гражданском обороте. Такое мнение в разговоре с NEWS.ru высказала зампред комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по охране здоровья граждан и развитию здравоохранения Валентина Цывова.

По этой причине необходимо организовать в стране широкую информационно-просветительскую кампанию, в рамках которой россияне узнают о важности массовой иммунизации, считает эксперт.

Важно понимать, что вакцинация — это единственный способ остановить эпидемию. До россиян нужно донести, что прививка — это шанс для всех нас вернуться к прежней жизни. И она совершенно бесплатна. Знают об этом тоже не все. Также стоит отметить, что повысить вовлечённость населения в массовую вакцинацию поможет личный пример авторитетных людей: руководители компаний и предприятий должны на личном примере демонстрировать безопасность вакцины, чтобы убедить сомневающихся граждан. Сделать это крайне важно, потому что вторая волна коронавируса очень тяжёлая, хуже первой. Валентина Цывова зампред комиссии ОП по охране здоровья граждан и развитию здравоохранения зампред комиссии ОП по охране здоровья граждан и развитию здравоохранения

Повысить процент россиян, которые решатся на укол от COVID-19, также поможет раздача листовок с информацией о вакцинах «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». Об этом в разговоре с NEWS.ru заявил главный отоларинголог Минздрава, директор НМИЦ оториноларингологии ФМБА Николай Дайхес.

Кроме того, специалист предложил проводить в школах и университетах классные часы и специальные лекции, посвящённые необходимости иммунизации, а на предприятиях — коллективные онлайн-уроки.

Кроме того, я считаю, что мы, медицинское сообщество, должны быть как можно более активными и показывать свой коллективный пример участия в прививочной кампании. Врачи должны здесь быть впереди всех. Николай Дайхес главный отоларинголог Минздрава, первый зампред комиссии ОП по охране здоровья граждан и развитию здравоохранения главный отоларинголог Минздрава, первый зампред комиссии ОП по охране здоровья граждан и развитию здравоохранения

Недавно с аналогичной инициативой выступил заслуженный врач РФ сенатор Владимир Круглый. Он предложил запустить в стране масштабную социальную рекламу о пользе иммунизации. Разъяснительную работу, по мнению сенатора, должны вести и врачи. Специалистам необходимо отвечать на все вопросы населения о прививке от COVID-19, считает Круглый.

Между тем стоит отметить, что каждый, кто решил вакцинироваться от коронавируса, должен пройти предварительный медицинский осмотр. Если человек чувствует себя хорошо и не имеет хронических заболеваний в стадии обострения, то он может получить консультацию врача, который осматривает граждан непосредственно перед уколом. Медик оценит состояние пациента, определит наличие или отсутствие у него тех или иных противопоказаний.

Отказаться от иммунизации придётся беременным и кормящим, лицам младше 18 лет, участникам клинического исследования вакцины от коронавируса, а также тем, кто в течение последнего месяца делал другие прививки. Кроме того, в числе противопоказаний тяжёлые аллергические реакции, острые инфекционные и неинфекционные заболевания, гиперчувствительность к компонентам вакцины.