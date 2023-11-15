Заслуженный летчик РФ рассказал, почему Ту-144 сняли с пассажирских рейсов Летчик Сытник: Ту-144 сняли с пассажирских рейсов из-за малой дальности полетов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ту-144

Самолеты Ту-144 сняли с пассажирских рейсов из-за того, что их максимальная дальность достигала всего 3,5–4 тысяч километров, рассказал NEWS.ru заслуженный пилот России Юрий Сытник. По его словам, этим лайнерам нужны были запасные аэродромы.

Дальность Ту-144 была всего лишь 3,5–4 тысячи километров, то есть ему нужен был запасной аэродром. Он летал только пассажирскими рейсами из Москвы в Алма-Ату, и за 30 минут до посадки нас всех разгоняли на Ил-18, Ан-24, мы в серые зоны уходили или зависали где-то. В момент прибытия Ту-144 мы не имели права быть в районе аэродрома. То есть это настолько были эксклюзивные полеты на Ту-144, что остальным этот полет только мешал, потому что инфраструктура не была готова, — поделился собеседник.

Помимо этого, продолжил Сытник, двигатели самолетов были несовершенны, требовали очень много топлива. Он добавил, что установку новых двигателей постоянно откладывали.

Новые двигатели, которые обещали Туполеву, задерживали, сначала на два года, потом на пять лет. А после второй катастрофы, когда самолет потеряли на испытаниях в Жуковском, как раз с новыми двигателями, которые должны были быть, чтобы летать до Владивостока, Хабаровска, Южно-Сахалинска, министр гражданской авиации Борис Бугаев принял решение о прекращении пассажирских перевозок на самолете Ту-144. Программа была успешно прикрыта, — отметил Сытник.

Летчик считает, что это был самый «вылизанный планер и самый доведенный туполевский самолет». По словам собеседника, 15 лет назад все чертежи самолета были проданы США. На этой базе они будут делать свой собственный сверхзвуковой самолет, резюмировал Сытник.

Ранее летчик сообщил, что в НАТО очень боятся новой крылатой ракеты большой дальности (КРБД) внутрифюзеляжного размещения для Су-57, так как в ней используется стелс-технология. По словам Сытника, из-за этого боеприпас почти незаметен для радаров.