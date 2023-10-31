Военный эксперт рассказал, почему НАТО боится новой ракеты для Су-57 Летчик Сытник: НАТО очень боится новой ракеты для Су-57 из-за стелс-технологии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Су-57

В НАТО очень боятся новой крылатой ракеты большой дальности (КРБД) внутрифюзеляжного размещения для Су-57, так как в ней используется стелс-технология, рассказал NEWS.ru заслуженный пилот России Юрий Сытник. По его словам, из-за этого боеприпас почти незаметен для радаров.

Она, скорее всего, будет использовать технологию «стелс», лететь на очень высокой скорости. Это будет головная боль НАТО. У России уже есть много изделий, которые заставляют Североатлантический альянс задуматься, а надо ли с нами ссориться. Новая ракета — почти тот же продукт, что и современные гиперзвуковые ракеты «Кинжал», «Буревестник» и прочее, — сказал он.

Ранее сообщалось, что снижения габаритов нового боеприпаса удалось добиться за счет идеально отточенной конструкции складного крыла и внутренней компоновки. К крылатым ракетам большой дальности авиационного базирования относится вооружение, которое способно поразить цель на расстоянии 600 и более километров. В дальней авиации ВКС крылатые ракеты имеют дальность от 1000 до 6500 километров.

Заслуженный военный летчик РФ генерал-майор в отставке Владимир Попов отмечал, что ракета позволит пилотам не выдавать свое местоположение в момент запуска снаряда благодаря идее с размещением во внутреннем отсеке.