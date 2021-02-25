Заслуженный архитектор России предложил сделать на Лубянке фонтан

https://static.news.ru/photo/fa31343e-7770-11eb-b669-96000091f725_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Заслуженный архитектор России Андрей Анисимов в беседе с NEWS.ru рассказал, что многие москвичи проголосовали бы за вариант установки фонтана на Лубянке вместо памятников Феликсу Дзержинскому и Александру Невскому.

Это чисто политическая история, потому что самый очевидный вариант — фонтан — даже не рассматривается. А мне кажется, что многие проголосовали бы за такой аполитичный и исторически оправданный вариант. Понятно, что лошадей поить уже не надо, но с точки зрения восстановления исторической правды это оптимальный вариант. Раньше фонтан стоял и стоял, и никакой политики не было там, — рассказывает Анисимов.

Архитектор предполагает, что вариантом с установкой памятника Дзержинскому хотят «прощупать» отношение народа к не самому светлому прошлому страны.

Ну с Александром Невским всё понятно — год Невского, но почему там? И насколько я понимаю, если его поставят, то он будет в воинских доспехах, хотя он прославлен как монах в монашеском облачении, — сказал архитектор.

Ранее NEWS.ru сообщал о том, что журналист и телеведущий Владимир Познер считает, что памятнику основателю ВЧК Феликсу Дзержинскому не место на Лубянской площади в Москве.