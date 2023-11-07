Запад хочет разрушить российскую историю: почему нельзя хоронить Ленина?

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

7 ноября Россия празднует День Великой Октябрьской социалистической революции. На фоне этого среди депутатов Госдумы вновь разгорелась дискуссия о том, стоит ли захоронить Владимира Ленина. На мой взгляд, хоронить Ленина сейчас — это очень плохая идея. Ведь в таком случае Россия пойдет на поводу у желания Запада уничтожить ее историческое наследие.

Споры о необходимости захоронения тела Владимира Ленина идут не первый год. ЛДПР предлагает освободить мавзолей как минимум с октября 2017 года. И политиков можно понять, ведь с точки зрения религии получается, что пока тело не захоронено в земле, душа «заточена» в нем и не может «найти покой».

Но такая уж у Ленина тяжелая участь. Революционер сам выбрал роль вершителя судьбы Российского государства. Крест, который ему предстоит нести еще сотни лет, — быть «олицетворением СССР» на Красной площади.

Почему Ленина нельзя хоронить?

Ленин — больше, чем просто забальзамированное тело. Этот человек — национальный символ России. Он — лицо Советского Союза и часть истории РФ.

У нашей страны было три ключевых этапа развития. Первый — Российская империя, второй — СССР и третий — Российская Федерация. Этот тезис поддерживают и нынешние власти страны. Недаром в Петербурге на огромной высоте установили три флага: Российской империи, Советского Союза и России. Поэтому похороны Ленина будут равноценны уничтожению одного из этих символов — СССР. А как говорил поэт Михаил Ломоносов: «Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего».

Президент России Владимир Путин тоже не хочет предпринимать резких шагов в этом направлении, поскольку считает, что освобождение мавзолея может расколоть общество.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

США и Британия хотят уничтожить российскую историю

Западные мозговые центры давно мечтают заставить Россию похоронить Ленина. Через разных лидеров общественного мнения они распространяют нарратив о том, что якобы «негуманно хранить в мавзолее забальзамированное тело человека». Но ни о каких моральных ценностях Запад не думает. Причина кроется в том, что американцы, британцы и другие недруги России боятся Ленина даже спустя почти сто лет после его смерти. Ведь то, что сделал этот человек, — чудо.

Я уверен, что именно Ленин косвенно привел Россию к тому уровню развития, на котором она находится сейчас. Если бы не та революция, неизвестно, в каком состоянии страна была бы в XXI веке. Возможно, мы бы не строили одни из лучших танков, самолетов и других вооружений в мире (во времена СССР). А сейчас не разработали бы гиперзвуковые ракеты и не заняли бы одну из доминирующих позиций в атомной энергетике. Да и в целом не стали бы сверхдержавой, которая может почти на равных конкурировать с США. У Турции, например, история пошла совсем по другой спирали.

Османская империя развалилась в 1922 году в результате революции. Но Турция, в отличие от СССР, на протяжении дальнейших 70 лет была заурядным и не очень сильным государством. Она не смогла диктовать миру условия, хоть первого президента Турецкой Республики Мустафу Ататюрка Анкара и называет сильным лидером.

Советский Союз же за это время победил в Великой Отечественной войне и стал равным для США соперником на мировой арене, которого Вашингтон действительно боялся. А еще в СССР было отличное образование, медицина, спорт, военная промышленность. Поэтому Запад мечтает похоронить Ленина еще и затем, чтобы заставить Россию забыть о былом величии. Ведь если РФ будет об этом помнить, она захочет восстановить этот статус.

Ленин — культурное наследие России

Но историческая ценность — не единственная причина, по которой Ленина нельзя хоронить. Мавзолей является одной из ключевых достопримечательностей России. Путешественники со всего мира приезжают в Москву, в том числе для того, чтобы увидеть вождя социалистической революции. Такой высокий интерес говорит о том, что наша история вызывает восхищение не только у россиян, но и у граждан других стран.

С культурной точки зрения похоронить Ленина для России было бы равноценно тому, что США снесли бы свою статую Свободы, Франция — Эйфелеву башню, Италия — Колизей, а Британия — Стоунхендж. РФ не должна идти на поводу ни у кого и должна охранять свое историческое, культурное наследие. Иначе Запад с радостью его разрушит. Деконструировав наш исторический и культурный образ, он возьмется за физическое уничтожение страны, помножив русский мир на ноль. Этого нельзя допустить.

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