Зампрокурора Волгоградской области наказали за самоубийства в СИЗО

https://static.news.ru/photo/fc5e82c0-8684-11eb-86be-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Генпрокурор России Игорь Краснов объявил замечание заместителю прокурора Волгоградской области Николаю Ерёшкину. Причиной дисциплинарного взыскания стали два суицида среди обвиняемых, содержащихся в СИЗО № 1 Волгограда.

Непринятие должных мер по организации и осуществлению надзора в сфере профилактики суицидов среди лиц, находящихся в учреждениях уголовно-исполнительной инспекции, не способствовало возможному их предотвращению. Негативная динамика свидетельствует о недостаточном внимании к данному вопросу лично Николая Ерёшкина и, как следствие, подчинённых работников, — говорится в приказе генпрокурора, скриншот которого опубликовал Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» .

В Следственном изоляторе были выявлены многочисленные нарушения, которые говорят о несоблюдении режима объекта, а также законодательства, регламентирующего условия содержания. Причины самоубийств обвиняемых не изучались и остались невыясненными. Кроме Ерёшкина к дисциплинарной ответственности были привлечены ещё 15 должностных лиц.

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