России объявлена кибервойна. Об этом заявил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов. По его словам, число участников кибератак превышает сто тысяч человек. Слова зампреда приводит пресс-служба банка.
Мы считаем, что России объявлена кибервойна, в которой количество участников кибератак превышает 100 тысяч человек, — сказал Кузнецов.
Он отметил, что с момента начала спецоперации России на Украине Сбербанк находится под постоянными кибератаками, хакеры демонстрируют повышенную активность, ежедневно фиксируется до нескольких десятков одновременных DDoS-атак. Одна из наиболее мощных произошла 6 мая.
Её мощность достигала более 400 Gbps, вредоносный трафик был сгенерирован botnet, состоящем из более чем 27 тысяч устройств. Атака успешно отражена и никак не повлияла на доступность ресурсов банка, — отметил менеджер.
Ранее глава IT-проектов партии «Единая Россия» Вячеслав Сатеев сообщил, что около 270 тысяч IP-адресов единовременно участвовали в кибератаках на онлайн-ресурсы «Единой России» с начала военной спецоперации. Он уточнил, что 16 тысяч адресов зафиксировали на территории РФ. Члены фракции уже обратились в правоохранительные органы по данному поводу.