Зампред правления Сбербанка сообщил, что России объявили кибервойну Зампред правления Сбербанка Кузнецов: РФ объявили кибервойну, в ней участвуют сто тысяч человек

Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

России объявлена кибервойна. Об этом заявил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов. По его словам, число участников кибератак превышает сто тысяч человек. Слова зампреда приводит пресс-служба банка.

Мы считаем, что России объявлена кибервойна, в которой количество участников кибератак превышает 100 тысяч человек, — сказал Кузнецов.

Он отметил, что с момента начала спецоперации России на Украине Сбербанк находится под постоянными кибератаками, хакеры демонстрируют повышенную активность, ежедневно фиксируется до нескольких десятков одновременных DDoS-атак. Одна из наиболее мощных произошла 6 мая.

Её мощность достигала более 400 Gbps, вредоносный трафик был сгенерирован botnet, состоящем из более чем 27 тысяч устройств. Атака успешно отражена и никак не повлияла на доступность ресурсов банка, — отметил менеджер.

Ранее глава IT-проектов партии «Единая Россия» Вячеслав Сатеев сообщил, что около 270 тысяч IP-адресов единовременно участвовали в кибератаках на онлайн-ресурсы «Единой России» с начала военной спецоперации. Он уточнил, что 16 тысяч адресов зафиксировали на территории РФ. Члены фракции уже обратились в правоохранительные органы по данному поводу.