Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился о назначении заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.
Соответствующее распоряжение за подписью премьера
Назначить Козлова Александра Сергеевича заместителем министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, — гласит документ.
Ранее Козлов исполнял обязанности министра информационных технологий и связи Челябинской области,
Как писал NEWS.ru ранее, совет директоров «Почты России» назначил бывшего вице-премьера Акимова генеральным директором компании. Он будет занимать этот пост в течение пяти лет.
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