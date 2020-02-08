Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился о назначении заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.

Соответствующее распоряжение за подписью премьера опубликовано на сайте правительства.

Назначить Козлова Александра Сергеевича заместителем министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, — гласит документ.

Ранее Козлов исполнял обязанности министра информационных технологий и связи Челябинской области, передаёт РЕН ТВ.

Как писал NEWS.ru ранее, совет директоров «Почты России» назначил бывшего вице-премьера Акимова генеральным директором компании. Он будет занимать этот пост в течение пяти лет.

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