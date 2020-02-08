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Экс-глава правительства России и заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев подписался в Instagram на страничку визового центра, но быстро отписался от неё.

О единственной, но недолгой подписке Медведева сообщила «Фонтанка». В издании отметили, что в визовом центре, на который подписался Медведев, не увидели в этом ничего странного, хотя новость их и «повеселила»....