https://static.news.ru/photo/a39ae782-476a-11ea-a85a-fa163e074e61_660.jpg Максим Акимов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Совет директоров «Почты России» назначил бывшего вице-премьера Акимова генеральным директором компании. Он будет занимать этот пост в течение пяти лет.

До него на этой должности находился Николай Подгузов. Во время его назначения отмечалось, что его полномочия также рассчитаны на пять лет. Совет директоров принял решение полностью разорвать с ним трудовой договор.

Как писал NEWS.ru ранее, российский президент Владимир Путин назначил новых руководителей управлений президента по вопросам госслужбы, обеспечению конституционных прав граждан и информационному сопровождению. Также сообщалось, что управление Генеральной прокуратуры Российской Федерации по взаимодействию со СМИ возглавила Анна Генералова.