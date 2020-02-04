Совет директоров «Почты России» назначил бывшего вице-премьера Акимова генеральным директором компании. Он будет занимать этот пост в течение пяти лет.
До него на этой должности находился Николай Подгузов. Во время его назначения отмечалось, что его полномочия также рассчитаны на пять лет. Совет директоров принял решение полностью разорвать с ним трудовой договор.
Как писал NEWS.ru ранее, российский президент Владимир Путин назначил новых руководителей управлений президента по вопросам госслужбы, обеспечению конституционных прав граждан и информационному сопровождению. Также сообщалось, что управление Генеральной прокуратуры Российской Федерации по взаимодействию со СМИ возглавила Анна Генералова.
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