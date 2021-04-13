Замглавы МИД рассказал, что будет делать РФ в случае отключения от SWIFT

https://static.news.ru/photo/182c02fc-af7b-11ea-8c1e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Если Россию отключат от международной платёжной системы SWIFT, страна задействует другие возможности. Однако в настоящее время РФ не планирует самостоятельно отказываться от системы. Об этом в интервью РИА Новости рассказал заместитель руководителя МИД РФ Александр Панкин.

От SWIFT пока не отказываемся, но если нам откажут в SWIFT, то будем задействовать другие системы, — заявил он.

При этом Панкин отметил, что вопросы о возможных партнёрах пока не обсуждались.

Ранее замминистра говорил, что в РФ не исключают формирования альтернативной SWIFT системы на новой технологической основе.

Сам глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что российские власти считают необходимым переход к альтернативным доллару национальным валютам при расчётах с другими государствами. Кроме того, Москва работает над отказом от контролируемых Западом платёжных систем.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключает, что в России могут ограничить использование платёжных систем Visa и Mastercard. Он напомнил, что ряд государств используют ограничения в отношении России в тех или иных формах. Об этом писал NEWS.ru.

SWIFT — международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей. Данная система позволяет финансовым учреждениям во всем мире отправлять и получать информацию о финансовых операциях в безопасной, стандартизированной и надёжной форме.