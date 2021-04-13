Песков не исключил отключения России от платёжных систем Запада

https://static.news.ru/photo/f547ebce-9c3d-11eb-a7f3-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключает, что в России могут ограничить использование платёжных систем Visa и Mastercard. Он напомнил, что ряд государств использует ограничения в отношении России в тех или иных формах.

Эти ограничения проявляются в самых разных формах, это достаточно непредсказуемый процесс, поэтому в рамках этого процесса, учитывая подобные недружественные, а порой даже враждебные формы поведения по отношению к нам, исключать нельзя ничего, — ответил Песков на вопрос журналистов о возможном риске отключения РФ от Visa и Mastercard.

Представитель Кремля отметил, что платёжная система «Мир» достаточно окрепла и со временем получит глобальное распространение. Он напомнил, что появились страны, где этой системой можно пользоваться.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва работает над отказом от западных платёжных систем. Этим активно занимаются. Он подчеркнул, что власти считают важным переходить к альтернативным доллару национальным валютам при расчётах с другими государствами.

Как писал NEWS.ru, Россия намерена разработать платёжную систему альтернативную SWIFT. Кандидат экономических наук Михаил Беляев заявил, что данный вопрос Москва рассматривает прежде всего в политической плоскости, поскольку вопрос отключения или не отключения России от SWIFT лежит в области санкций.

С 2014 года в мире продолжает муссироваться тема возможного отключения России от международной системы SWIFT. Кремль подстраховался, создав платёжную систему «Мир». Эксперт отмечает, что эта система уже является внутрироссийским аналогом SWIFT.