Лавров: Москва работает над отказом от западных платёжных систем

https://static.news.ru/photo/61b00b42-9bc2-11eb-9c04-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские власти считают необходимым переход к альтернативным доллару национальным валютам при расчётах с другими государствами. Кроме того, Москва работает над отказом от контролируемых Западом платёжных систем, рассказал глава МИД России Сергей Лавров в интервью иранскому агентству ИРНА.

Считаем также важным наращивать усилия по снижению санкционных рисков и потенциальных издержек для экономоператоров. Речь, в частности, идёт о шагах, направленных на постепенную дедолларизацию национальных экономик, переход к взаиморасчётам в национальных или альтернативных доллару валютах, отказ от использования контролируемых Западом международных платёжных систем. В России мы этим уже активно занимаемся, — заявил министр.

По словам Лаврова, позиция Москвы в отношении санкционной политики американских властей осталась без изменений — Россия выступает против односторонних ограничений, которые затрагивают, как правило, наименее защищённые слои населения. Он добавил, что эта позиция российской стороны пользуется поддержкой в мировом сообществе.

Как писал NEWS.ru, Россия намерена разработать платёжную систему, которая могла бы стать альтернативой SWIFT. При этом данный вопрос РФ рассматривает прежде всего в политической плоскости. Такое мнение высказал кандидат экономических наук Михаил Беляев.