«Политическая тема»: эксперт оценил создание в России аналога системы SWIFT

https://static.news.ru/photo/08a397ac-9619-11eb-adb7-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россия намерена разработать платёжную систему, которая могла бы стать альтернативой SWIFT. При этом данный вопрос РФ рассматривает прежде всего в политической плоскости. Такое мнение высказал кандидат экономических наук Михаил Беляев.

Вопрос SWIFT лежит для России в области санкций: это политическая тема, отключат нас или нет, что нам делать дальше и т. д., — приводит слова Беляева «Экономика сегодня».

Начиная с 2014 года, в мире муссируется возможность санкций против России в виде отключения от международной системы SWIFT. Шаг к защите от этой меры был сделан с введением системы «Мир», поскольку доля безналичных платежей и использования банковских карт в России была выше, чем в странах Восточной Европы. Но, как подчёркивает Беляев, «Мир» уже является внутрироссийским аналогом SWIFT.

Заявление замглавы МИД РФ Александра Панкина о создании новой системы, считает Беляев, стоит рассматривать таким образом: дипломат сказал о платёжной системе, которая основана на блокчейнах и цифровых валютах. Подобные системы, в отличие от SWIFT, не претендуют на монополию. Кроме того, по словам экономиста, необходимо понимать, в чём состоит суть SWIFT.

С помощью SWIFT банки передают сообщения друг другу, на основании которых они затем двигают деньги клиентов. Когда мы говорим об альтернативе SWIFT, то мы создаём не платёжный механизм, а систему оповещения о платежах. В РФ аналог SWIFT есть, он называется Система передачи финансовых сообщений, на которую приходится около 20% операций, — констатировал эксперт.

Как писал NEWS.ru, ранее Александр Панкин сообщил, что скоро появится альтернатива платёжной системе SWIFT на новой технологической основе. Он отметил, что геополитическая реальность, которая сегодня существует, вынуждает искать и создавать системы, более продвинутые технологически и не претендующие на монополизацию сферы.