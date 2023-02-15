Захарова высказалась о высылке из Эстонии организатора «Бессмертного полка» Захарова назвала высылку из Эстонии организатора «Бессмертного полка» поддержкой русофобии

Фото: МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала выдворение организатора акции «Бессмертный полк» в Эстонии Сергея Чаулина. В своем Telegram-канале она отметила, что это последствия русофобской политики властей Таллина.

Вероятно, особое раздражение эстонских властей вызвал тот факт, что он занимался организацией и проведением шествий «Бессмертного полка» в Эстонии. Это и стало главной причиной произошедшего. Попытка этого человека, как и других представителей русскоязычного населения прибалтийской страны, отстаивать право на сохранение русской национальной идентичности и исторической памяти не принимаются в «демократической» Эстонии, — написала Захарова.

Официальный представитель МИД также отметила, что власти Эстонии уже много лет «насаждают искаженную интерпретацию исторических событий двадцатого века, направленную на поддержание русофобского курса и обеление нацистских преступников».

Лидер некоммерческой организации «Российские соотечественники в Европе» и организатор акций «Бессмертного полка» Сергей Чаулин был выслан из Эстонии, где проживал. Кроме того, активиста лишили вида на жительство.

Ранее МИД РФ принял решение понизить уровень дипотношений с Эстонией. Посла Таллина вызвали в министерство и передали ноту протеста в связи с действиями балтийской республики в адрес Москвы. Эстонский дипломат должен покинуть Россию не позднее 7 февраля. В ответ на это МИД балтийской республики потребовал, чтобы российский посол также покинул страну.