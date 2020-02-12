https://static.news.ru/photo/8211204a-4daf-11ea-afed-fa163e074e61_660.jpg Мария Захарова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Попытки польских властей оспорить роль СССР во Второй мировой войне и переписать историю грозят повторением «кровавых ошибок» прошлого, считает представитель МИД России Мария Захарова.

По мнению дипломата, изменение истории в условиях сложившихся в Европе проблем с иммиграцией и происходящего слома государственных устоев обречёт потомков на новую катастрофу.

Когда на место героев приходят преступники, а герои объявляются антигероями, это чревато только одним — повторением этих же ошибок с катастрофическими последствиями, — цитирует Захарову ТАСС.

Представитель МИД призвала Польшу «не открывать ящик Пандоры».

Как писал NEWS.ru, в феврале группа польских националистов избила пятерых русскоговорящих жителей города Торунь.

В начале 2020 года власти России и Польши вступили в острую полемику из-за оценки роли СССР во Второй мировой войне. Польские власти заявили, что Россия и Германия обязаны возместить стране ущерб.