Попытки польских властей оспорить роль СССР во Второй мировой войне и переписать историю грозят повторением «кровавых ошибок» прошлого, считает представитель МИД России Мария Захарова.
По мнению дипломата, изменение истории в условиях сложившихся в Европе проблем с иммиграцией и происходящего слома государственных устоев обречёт потомков на новую катастрофу.
Когда на место героев приходят преступники, а герои объявляются антигероями, это чревато только одним — повторением этих же ошибок с катастрофическими последствиями, — цитирует Захарову ТАСС.
Представитель МИД призвала Польшу «не открывать ящик Пандоры».
Как писал NEWS.ru, в феврале группа польских националистов избила пятерых русскоговорящих жителей города Торунь.
В начале 2020 года власти России и Польши вступили в острую полемику из-за оценки роли СССР во Второй мировой войне. Польские власти заявили, что Россия и Германия обязаны возместить стране ущерб.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен