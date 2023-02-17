Захарова ответила на призыв Китая к прекращению огня Мария Захарова: Киев по указке США сам заблокировал переговоры, которые инициировал

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мария Захарова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что руководство Украины само заблокировало переговоры с Россией, хотя Киев сам настаивал на их проведении в первые недели после начала российской спецоперации в феврале 2022 года. Таким образом она ответила РБК на запрос по поводу призыва Китая прекратить огонь.

Киевский режим под руководством США заблокировал переговоры, которые сам инициировал, — заявила Захарова.

По ее словам, Россия не ответила отказом на предложение о переговорах, однако Киев впоследствии законодательно запретил переговоры с Россией в сентябре 2022 года.

Ранее французское издание L’Opinion опубликовало материал, в котором заявило, что планы России, ЮАР и КНР по проведению совместных военно-морских учений вызвали ярость у западных стран. По мнению авторов статьи, РФ усиливает свое влияние в Африке, что указывает на провал попыток Запада изолировать Москву. Издание подчёркивает, что ЮАР критикует западные санкции в отношении России и продолжает с ней сотрудничество, несмотря на давление со стороны Европы и США. ЮАР является геостратегическим партнером РФ в рамках БРИКС — сообщества, которое ставит под вопрос гегемонию Запада.