Задержанный у Патриарших прудов отказался выполнять требования полицейского

https://static.news.ru/photo/aaac6f88-76bc-11ea-95f0-fa163e074e61_660.jpg Иисус Воробьёв Фото: facebook.com/vorobyev.denis

Глава пресс-службы ГУ МВД России по Москве Владимир Васенин сообщил, что задержанный мужчина, который выгуливал собаку у Патриарших прудов, Иисус Воробьёв, отказался выполнять требования полицейского, поэтому был задержан.

Сотрудники полиции неоднократно предупреждали его о нарушении правил режима самоизоляции. На замечания он не реагировал и начал спорить с патрульными. Поскольку молодой человек не выполнил законные требования сотрудников полиции и вступил с ними в словесную перепалку, полицейские задержали его и доставили в ОМВД, — процитировали Владимира Васенина в ТАСС.

Отмечается, что мужчину остановили в соответствии с указом мэра Москвы «О введении режима повышенной готовности», где прописано, что прогулки и посещение городских парков и зон отдыха запрещены до 1 мая 2020 года. Выгул собак разрешён на расстоянии не более 100 метров от дома.

В течение нескольких часов мужчина отказывался называть свои данные сотрудникам полиции. В отношении задержанного составлен административный материал по ст. 19.3 КоАП РФ («Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции»), — привели слова Владимира Васенина в ТАСС.