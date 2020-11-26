Задержанный экс-замглавы ФСИН Максименко не признал вину

https://static.news.ru/photo/5b65bfd4-3079-11eb-9ffb-fa163e074e61_660.jpg Валерий Максименко Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Бывший заместитель руководителя Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Валерий Максименко, ранее задержанный по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями, не признал вину.

Об этом сообщил ответственный секретарь столичной ОНК Алексей Мельников, который провёл беседу с Максименко в изоляторе временного содержания, передаёт ТАСС.

Он мне сказал следующее: «Конечно, вину я не признаю», — рассказал Мельников.

Бывший сотрудник ФСИН заключил государственные контракты на строительство и ремонт объектов по федеральной целевой программе между региональными управлениями ФСИН и ФГУП «Управление строительства по Северо-Кавказскому федеральному округу» ФСИН России со строительной компанией, которая, по информации следствия, заведомо не обладала ресурсами для исполнения своих обязательств по контракту.

Таким образом, информировали в СК РФ, из-за действий Максименко в 2018–2019 годах федеральная программа не была исполнена на сумму более 2,1 млрд рублей.

Как писал NEWS.ru ранее, защита бывшего министра по вопросам открытого правительства Михаила Абызова обжаловала решение об обращении в доход государства денежных средств в размере более 32 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе суда.