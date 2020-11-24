Защита Абызова обжаловала конфискацию у него 32 млрд рублей

https://static.news.ru/photo/aa065d18-2e50-11eb-8694-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Защита бывшего министра по вопросам открытого правительства Михаила Абызова обжаловала решение об обращении в доход государства денежных средств в размере более 32 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

В адрес суда поступила апелляционная жалоба от представителя Абызова, — цитирует ТАСС пресс-секретаря.

В марте 2019 года Абызова задержали, обвинив в хищении четырех миллиардов рублей у «Сибирской энергетической компании» (СИБЭКО) и «Региональных электрических сетей». Позднее в деле появились и другие эпизоды.

32,54 миллиарда рублей — это сумма от продажи акций СИБЭКО, поступившая, как сообщали в Генпрокуратуре, на счета иностранных фирм, подконтрольных Абызову.

Изъятия денег в доход государства требовал замгенпрокурора Виктор Гринь. По информации Генпрокуратуры, будучи членом правительства, он с 2012 года скрывал от государства владение пятью кипрскими офшорами, через которые незаконно управлял СИБЭКО — основным поставщиком электроэнергии в Сибири. В итоге Абызов продал её, нарушив запрет на предпринимательскую деятельность для чиновников.

Как писал NEWS.ru, банковские счета, информации о которых ранее у следствия не было, обнаружены Следственным комитетом в рамках расследования уголовного дела в отношении Абызова. Суд наложил на них обеспечительный арест. Уточняется, что Басманный суд столицы удовлетворил ходатайство следственных органов и наложил арест на счета, открытые в ПАО «Совкомбанк», «Беста Холдингс Лимитед», «Алинор Инвестментс Лимитед», «Куллен Холдингс Лимитед», «Лисенто Инвестментс Лтд», «Вантросо Трейдинг Лтд».